Bakan Güler, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Koca'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in, TEMAD'ı kabulünde Genel Başkanı Koca'nın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Bilgehan, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Çorakçı, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Namık Kaplan, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Tamer Cihan, Genel Muhasip Özlem Sibel Örfioğlu ve Başdanışman Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Doğan yer aldı.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.