Bakan Güler: Türkiye için yeni bir tarihi sayfa açıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin, "Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni bir tarihi sayfa açılmıştır. Halihazırda ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde ve rasyonel bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden Samsun'a, İstiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde gösterdiği kahramanlık dolayısıyla TBMM Şeref Holünde düzenlenen törenle "İstiklal Madalyası" takdim edildi.

Törende konuşan Güler, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkenin istiklali ve istikbali için mücadele veren tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Güler, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, çok kısa sürede ülkenin dört bir yanına umut ve direniş olarak yayıldığını, milletin topyekun cesaret ve fedakarlığıyla yürütülen Milli Mücadele'nin, askeri ve diplomatik başarısına müteakip Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığını anlattı.

Samsun'un Milli Mücadele'deki rolünün yalnızca 19 Mayıs ile sınırlı kalmadığına dikkati çeken Güler, "1919'da başkent İstanbul'un pek çok bölgesinin işgal altında olduğu zor günlerde, Samsun Mavnacılar Loncası, üstün bir cesaretle Anadolu'ya mühimmat taşıyarak, bağımsızlık destanımıza büyük katkılar sunmuştur." diye konuştu.

Bakan Güler, Samsun'un bu isimsiz kahramanlarının sadece mühimmat götürmekle kalmadığını, aynı zamanda istiklal umudunu da taşıdığını söyledi.

Samsun Loncasıyla birlikte Trabzon ve İnebolu loncalarının da bu meşakkatli ve bir o kadar da kutsal vazifede büyük rol üstlendiğini belirten Güler, bunun sonucunda da İstiklal Madalyası ile taltif edildiklerini kaydetti.

Güler, bu üç loncanın, vatanın özgürlüğü uğrunda gerçek bir destan yazdığını vurgulayarak, "Karaya çıkan her bir sandıkta bir milletin istikbali, çekilen her kürekte bu aziz milletin iradesi ve kararlılığı vardı. İşte bu fedakarlık 11 Şubat 1924'te Gazi Meclisimiz tarafından İstiklal Madalyası'yla onurlandırılmış, madalya maalesef 101 yıl sonra ancak bugün Samsun'umuza teslim edilmektedir. İşte bugün gecikmiş ama anlamı eksilmeyen tarihi bir hakkı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı şehirlerin yerleşim yeri olmanın da ötesine geçerek bir ruha dönüştüğünü kaydeden Güler, Samsun'un da milli ruhun simgelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Yaşar Güler, Samsun'un, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı bir şehir olduğunu anımsatarak, "Bu nedenle Samsun'a İstiklal Madalyası'nı teslim etmek hem bir vefa borcunu ödemek hem de ilk adımı atanlara 'unutmadık' diyerek şanlı ecdadımızın mirasına sahip çıkma kararlılığımızı da göstermektir." sözlerini sarf etti.

- "ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN GÜVENLİK VE HUZURU İÇİN GÜÇLÜ VE CAYDIRICI OLMALIYIZ"

Uluslararası ilişkilerde çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçildiğine işaret eden Güler, Türkiye'nin bu hassas ortamda doğrudan veya dolaylı olarak karmaşık problemlerle yüzleşmek durumunda kaldığını aktardı.

Güler, tüm bu gelişmelerin kendilerine verdiği mesajın gayet açık olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için güçlü ve caydırıcı olmalıyız. Bunun bilinciyle Milli Savunma Bakanlığı olarak gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen etkili operasyonlar neticesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini hatırlatan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi ve sizlerin desteği ile 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni bir tarihi sayfa açılmıştır. Halihazırda ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde ve rasyonel bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürüyoruz. Gazi Meclisimizin de Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde teşkil ettiği komisyonla, sürece yönelik aktif katkılar sağlayacağına, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek kararlara öncülük edeceğine yürekten inanıyorum."

Güler, sözlerinin sonunda, törenin düzenlenmesinde ve Samsun'un İstiklal Madalyası'na kavuşmasında emeği geçen tüm ilgililere teşekkür etti.