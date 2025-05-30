Bakan Güler: Türkiye ve İtalya tarih boyunca Akdeniz'in iki stratejik aktörü olmuştur

Burada konuşan Güler, dost ve müttefik İtalya'nın milli gününü en içten dilekleriyle kutladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini söyledi.

İtalya halkına da selamlarını ileten Güler, "Türkiye ve İtalya, tarih boyunca barışın, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olan Akdeniz'in iki stratejik aktörü olmuştur. Ülkelerimiz arasında, kökleri asırlar öncesine uzanan tarihi ilişkiler, bugünkü yakın münasebetlerimize de büyük bir ivme kazandırmıştır." dedi.

İkili ilişkilerin, pek çok platformda sahip olunan ortak değer ve çıkarların yanı sıra, ülke liderlerinin stratejik vizyonlarıyla güçlenmeye devam ettiğini söyleyen Bakan Güler, bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde Türkiye'nin, Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Güler, bu hassas süreçte karşı karşıya kalınan krizlerin bölgesel güçlerin iş birliğini her zamankinden daha elzem hale getirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ve İtalya, en başta NATO çatısı altında ortak sorumluluğu ve güvenlik perspektifini paylaşmakta, Akdeniz ile Avrupa-Atlantik güvenliğinin korunmasında beraber hareket etmektedirler. Balkanlar'daki en büyük NATO misyonu olan NATO Kosova Gücü Komutanlığındaki birlikteliğimiz, ortak güvenlik vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde Libya'dan Balkanlar'a geniş bir alanda istikrarın ve barışın tesisi için koordineli çalışmakta, stratejik çıkarlarımıza entegre etmek ve müşterek çözümler üretmek adına yoğun gayret göstermekteyiz. İkili ilişkilerimizin kurumsal zeminde daha da derinleşmesi amacıyla hayata geçirilen Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin son yıllarda kazandığı ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle siyasi diyaloğumuz gelişirken, ekonomik ve ticari işbirliğiyle savunma sanayi gibi stratejik alanlardaki ortaklığımızın da büyümesine zemin hazırlıyoruz. İtalya'nın dış ticaretimizde ilk beş ülke arasında yer alması da bunun bir yansımasıdır."

"YENİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında ortak faaliyet ve tatbikatların devam ettiğini söyleyen Güler, savunma sanayisine yönelik anlaşmaların imzalanmasından da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bakan Güler, askeri işbirliği ve savunma alanındaki güçlü ilişkileri daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, İtalyan mevkidaşı ile yapıcı bir iletişim yürüttüklerini söyledi.

Diğer alanlarda da ilişkileri daha yukarılara taşıyacak kararlılığa sahip olduklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu büyük potansiyelin ülkelerimizin refahı adına önemli olduğunu ve yeni iş birliklerine zemin hazırladığını düşünüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkilerinde İtalya'nın yapıcı yaklaşımlarının sürece değerli katkılar sağladığını ve bu yaklaşımın aktif bir şekilde sürdürülmesinin kıymetli olduğunu da vurgulamak isterim. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde de köklü ilişkilerimiz, ortak çıkarlarımız ve birbirimize katabileceğimiz pek çok katkı ekseninde diyalog ve işbirliğimizi daha yüksek seviyelere taşıyabileceğiz. Sonuç olarak, birbirimize olan güvenimiz ve desteğimizle Türkiye-İtalya dostluğunun bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artarak devam etmesi en büyük temennimizdir."