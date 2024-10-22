Bakan Güler: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda stratejik adımlar atıyoruz

Güler, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı açılış törenine katıldı.

Fuarın, Türkiye ile Avrupa'nın en büyük sanayi inisiyatifleri arasında yer aldığını dile getiren Güler, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, ilgili bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımızın katkılarıyla düzenlenen bu fuar, savunma sanayisinde katettiğimiz mesafeyi ortaya koyan önemli bir organizasyondur. SAHA EXPO, savunma sanayisi alanındaki bağımsız üretim gücümüzü, potansiyelimizi ve yeteneklerimizi uluslararası bir platforma taşırken bölgesel ve küresel işbirlikleri için de kıymetli bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.

Bakan Güler, organizasyon sürecinde yapılacak görüşmeler ve anlaşmaların, ülkeler arasındaki stratejik işbirliklerini artıracağına dikkati çekerek, diğer yandan savunma sanayisi sektörünü büyütmeye devam edeceğini vurguladı.

İçinde bulunulan jeopolitik konjonktürün, yaşanan gerginlik ve çatışmaların, savunma sanayisinde güçlü olmanın ve bağımsız hareket edebilmenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin, istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Bu bilinçle, savunma sanayimizi her geçen gün daha ileriye taşıyarak, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda stratejik adımlar atmaktayız. Savunma ve teknoloji ekosistemimizi genişletmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya yönelik belirlediğimiz politikaları güçlü ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Savunma sanayisi paydaşlarımızın da bu alanda daha aktif rol alarak inovatif projelere destek vermesini son derece değerli buluyoruz. Zira biliyoruz ki savunma sanayisi sadece askeri bir güç unsuru değil aynı zamanda ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişim için bir kaldıraç görevi gören stratejik bir sektördür. İleri teknolojilerin kullanıldığı bu alandaki AR-GE faaliyetlerimiz, yerli üretim ve nitelikli iş gücü yatırımlarımız, bizleri daha yukarı seviyelere taşırken, ekonomik kalkınmamızı da sağlamaktadır."

- "TÜRKİYE, ULUSLARARASI PAZARDA DA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKE KONUMUNA ULAŞMIŞTIR"



Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi alanında son yıllarda başarılı çalışmalara imza attığına değindi.

"Türkiye özellikle son yıllarda savunma sanayisi alanında gösterdiği başarılarla kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, uluslararası pazarda da söz sahibi bir ülke konumuna ulaşmıştır" diyen Güler, başta hava ve deniz platformları olmak üzere ürettikleri sistemlerin dünya çapında ilgi gördüğünü, küresel ölçekte rekabet avantajı sağladığını bildirdi.

Güler, bu durumun sürdürülebilir olması için ülkenin bilimsel ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün artırılması ve yenilikçi adımlar atılması yönünde politikalar oluşturduklarını kaydetti.

"Bu politika ve uygulamalar çerçevesinde kara, deniz ve havanın yanı sıra uzayı da kapsayan projelerimizin birer birer hayata geçmesiyle yakın gelecekte sektördeki konumumuzun daha da güçleneceğine inanıyorum" ifadesini kullanan Güler, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan jeopolitik sorunların, ülkeler arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirirken aynı zamanda dünyanın barış ve istikrarının önünde de büyük bir engel olduğunu anlattı.

Bakan Güler, "Nitekim Rusya-Ukrayna arasında uzun süredir devam eden savaş, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de sergilediği barbarlık, yine İsrail'in başta Lübnan olmak üzere çevre ülkelere karşı gösterdiği saldırganlık ve bu eylemlerin ortaya çıkarmakta olduğu sonuçlar, Güney coğrafyamız ile birlikte tüm dünyayı da tehdit etmektedir. Bunlara karşı Türkiye, Karadeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere gerginliklerin sürdüğü her yerde barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok kapsamlı girişimlerini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

En etkili savunma ve güvenliğin, ülkeler arasında kurulacak güçlü işbirliği ve diyalogla mümkün olabileceğine dikkati çeken Güler, şunları paylaştı:

"İnsanlık, bu işbirliği ve diyaloğa her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. SAHA EXPO gibi uluslararası organizasyonlar da bu işbirliklerinin sağlanmasında kilit rol üstlenmektedir. İlgili kurumlar arasında köprü olan bu tür etkinlikler sayesinde dost ve müttefik muhataplarımızla buluşma olanağını yakalıyor, stratejik hedeflerimizin gözden geçirilmesi fırsatını buluyor ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulup duyulmadığını yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığımız da bu ve benzeri platformları çok kıymetli bir vesile olarak görmektedir. Nitekim fuar kapsamında bizler de kardeş, dost ve müttefik ülkelerden mevkidaşlarımla görüşme fırsatı bulacağız. Ayrıca 6 dost ve müttefik ülke ile çeşitli alanlarda 'askeri işbirliği ve çerçeve anlaşmaları' da imzalayacağız."

SAHA EXPO ve benzeri organizasyonların, uluslararası niteliği, katılımcıların çeşitliliği ve miktarı sayesinde savunma sanayisi ekosistemindeki ilişki ve işbirliğinin güçlenmesine, yeni anlaşmaların imzalanmasına imkan veren son derece müstesna faaliyetler olduğunu vurgulayan Güler, dost ve müttefik ülkelerden gelerek kendilerini onurlandıran değerli misafirlerle "kazan-kazan" anlayışı doğrultusunda ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını yinelemek istediğini aktardı.

- "TAM BİR UYUM İÇERİSİNDE, ETKİN, VERİMLİ VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"



Bakan Güler, SAHA EXPO'nun bu yılki etkinliğinde, Türk savunma sanayisinin, dünyada yükselen bir marka olmaya devam ettiğinin bir kez daha görüldüğünü belirterek, "'Made in Türkiye' markasını daha da yukarılara taşıyacak ve bizleri hedeflerimize ulaştıracak savunma sanayisi paydaşlarımıza, onların yetişmiş ve seçkin personeline, yani sizlere güveniyoruz. Şüphesiz başarının bir varış değil bir yolculuk olduğunun bilinciyle savunma sanayisinde ulaştığımız bu üstün seviyeyi, en yukarılara taşımak yegane hedefimizdir. Bu anlayışla, başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla, tam bir uyum içerisinde, etkin, verimli ve işbirliğine dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesindeki kararlı tutumundan dolayı teşekkür eden Güler, açılış sonrası beraberindeki heyetle fuar alanını gezdi.

Fuar, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.