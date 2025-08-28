İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Her iki Bakan ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

