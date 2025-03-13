Bakan Güler: Ülkemiz, müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir

"En büyük Harbiyeli" olarak nitelendirilen Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) öğrenci olarak girişinin 126'ncı yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Güler'in yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı.

Törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KHO Kültür Sitesi'ne gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Güler, KHO öğrencilerini "Harbiyeliler merhaba" diye selamladı.

Güler, törende yaptığı konuşmada, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Harbiyeli olmasının 126'ncı yıl dönümünde, bu şanlı yuvada, Harbiyelilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarihin en köklü eğitim kurumlarından biri olan sayısız komutan ve devlet adamı yetiştiren bu kutsal ocaktan 51 yıl önce mezun olduğunu belirten Güler, hayat yolculuğunda böyle güzide bir kurumun yer almasının büyük ve özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Güler, Harbiye'nin, modernleşmeyi temsil eden kurumların başında gelirken, ülkenin yüksek eğitimdeki öncü kurumlarından da biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nitekim Cumhuriyetimizi kurarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsünün mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de buradan yetişmesi, tesadüf değildir. Mustafa Kemal'in Harp Okuluna adım attığı bu anlamlı gün, sadece onun askeri eğitim yolculuğunun başlangıcını değil, aynı zamanda bir ulusun kaderini değiştiren eşsiz bir liderin ortaya çıkışının da simgesidir. Atatürk'ün bu kutsal ocakta edindiği bilgi ve beceriler, kazandığı disiplin ve zenginleşen fikir dünyası karakterini şekillendirmiş, onu asil milletimize önderlik ederek Milli Mücadelemizi zafere ulaştıran ve Cumhuriyetimizi kuran bir lidere dönüştürmüştür. Diğer bir deyişle, ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin temel taşlarından bazıları da Harbiye'de döşenmiştir. Sizler, bu köklü kurumun mirasını devralan ve aynı ruhla yetişen gençler olarak, ülkemizin savunma ve güvenlik alanındaki geleceğini omuzlarınızda taşıyorsunuz."

"KAHRAMAN ORDUMUZUN DA BÜYÜK BİR PAYI VAR"

Bakan Güler, jeostratejik önemi çok yüksek olan Türkiye'nin, hala birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Etrafımızın adeta ateşten bir çember haline dönüştüğü bu süreçte, artan küresel ve bölgesel risklere karşı çok yönlü, etkin bir güvenlik politikasını takip etmemiz hayati öneme haizdir." dedi.

Bakanlık olarak devletin bekası, ülkenin ve milletin güvenliği için çalışmaların tüm hızıyla, yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, mavi, gök ve siber vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, uluslararası güvenlik, barışın ve istikrarın desteklenmesi, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek, İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini icra etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla ülkemiz güçlü bir devlet konumuna ulaşırken izlediğimiz etkin politikalarla uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Ülkemizin başat aktör haline gelmesinde elbette kahraman ordumuzun da büyük bir payı vardır."

"TÜRKİYE'Yİ DAHA DA İLERİ TAŞIYACAKSINIZ"

Güler, ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak, etkin ve caydırıcı özelliklerini artırmak için eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Yerli, milli ve modern savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemleri de envantere dahil ettiklerini bildiren Güler, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da birçok kritik projeyi tamamladık, yenilerine başladık. Bu başarıların devamı sizlerin kendinizi en iyi şekilde geliştirmesine, ülke sevdasıyla ortaya koyacağınız yüksek azim ve gayrete bağlıdır. Kahraman ordumuzun lider personeli olacak sizlerden, ülkemizin ulaşmış olduğu bu üstün seviyeyi idrak etmenizi, gelişmelere en iyi şekilde vakıf olmanızı bekliyoruz. Bu gurur verici yolculuğun birer parçası olacak ve Türkiye'yi daha da ileri taşıyacaksınız.

Disiplin, Türk askerini, diğer ordulardan ayıran en bariz özelliklerin başında gelmektedir. Nitekim kahraman ordumuz, binlerce yıllık köklü tarihimizden süzülüp gelen ve askerliğin temeli olan kurallardan yani disiplinden ve mutlak itaat anlayışından asla taviz vermeden milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda, asil milletimizin güvenine layık bir şekilde görevlerini sürdürmektedir. İnanıyorum ki sizler burada edineceğiniz milli, manevi ve mesleki değerlerinizle asil milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak ülkemizin geleceğinin güvencesi ve kahraman ordumuzun gururu olacaksınız."

KHO Komutanı Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldalı da bir konuşma yaptı.

"1283... İÇİMİZDE"

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler, geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "İçimizde" dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Törende, KHO Korosu müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sundu, Harp Okulu ve 100. Yıl Marşları okundu.

Törenin ardından Bakan Güler, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Atatürk ve Sanat Sergisi'ni gezdi.