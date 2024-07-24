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  • Bakan Güler'den ''Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz'' diyen Yunan bakana yerinde cevap
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Bakan Güler'den ''Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz'' diyen Yunan bakana yerinde cevap

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz' ifadeleriyle haddini aşan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'e 'Yılda 60 milyon turist geliyor Yunanlı bakan da buyursun gelsin, turistik geziye.' cevabını verdi.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Bakan Güler'den ''Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz'' diyen Yunan bakana yerinde cevap
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

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