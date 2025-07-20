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Bakan Güler'den 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti

AA20 Temmuz 2025 Pazar 13:47 - Güncelleme:
Bakan Güler'den 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Mutlu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti. Tümen Komutanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Bakan Güler
  • KKTC

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