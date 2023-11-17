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Bakan Güler'den Ağbaba'nın 'S-400' sorusuna cevap: Nereye kullanacağız, çamaşır makinesi mi bu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP'li Veli Ağbaba'nın algı kokan 'S-400'leri niye kullanmıyorsunuz?' diye sorusuna 'Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi? Lütfen, anlayıp anlamadığınız her konuda bir fikir yürütmek zorunda değilsiniz. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda, ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür.' cevabını verdi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 08:19 - Güncelleme:
Bakan Güler'den Ağbaba'nın 'S-400' sorusuna cevap: Nereye kullanacağız, çamaşır makinesi mi bu?
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne yönelik soruya Güler, "Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S-400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey asla yok. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda, ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür." cevabını verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Niye kullanmıyorsunuz?" diye sorması üzerine Güler, "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi? Lütfen, anlayıp anlamadığınız her konuda bir fikir yürütmek zorunda değilsiniz." dedi.

"ALTAY TANKI" AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Güler, "Altay Tankı" ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, proje kapsamında toplam 250 tank üretileceğini ifade etti. Yerli motor üretilene kadar güç grubunun Güney Kore'den temin edileceğini aktaran Güler, "Güney Kore bize 85 tane veriyor. 165 tanesi de yerli güç grubuyla yapılacak." diye konuştu.

"Sınırlarımız bugüne kadar olmadığı kadar güvenli ve güvenilir." diyen Güler, sınırlarda 60 bin personelin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurguladı. Bakan Güler, arzu eden her milletvekilini de istediği sınıra götürebileceklerini söyledi.

- "BİZ HAKİKATEN F-35 ALMALI MIYIZ?"

Güler, F-35 alımının, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu anda Amerika'da dahi F-35'lerin çoğunun uçuşu kesilmiş durumda, İsrail F-35'lerini uçuramıyor ve bu konuda da sürekli Amerika'ya saldırıyor. Avrupa'daki birçok ülkede de anlaşılmayan, onların çözemediği aksaklıklar var. Açıkçası biz KAAN gibi bir uçağı artık şu anda hangardan çıkarmışız, 15-20 gün sonra uçuracağız. Biz hakikaten F-35 almalı mıyız? Yoksa KAAN uçağı için biraz daha sabretmeli miyiz? Kendi yerli milli uçağımızı kullanmak dururken F-35'i kullanabilir miyiz, kullanmalı mıyız? Bunu iyice bir düşünmemiz gerekir. Benim şahsi görüşüm; kesinlikle alma taraftarı değilim."

Yaşar Güler, F-35 projesi kapsamında ödenen ücretin ne olacağının sorulması üzerine, "Bu bizim düşüncemiz ve olup olmayacağını bilmiyoruz açıkçası. F-16 Blok 70 Viper'ları alırken o parayı oraya mahsup ettirelim diye düşünüyoruz ama tabii kesin bir şey yok henüz." dedi.

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