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Bakan Güler'den Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesinden dolayı Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretine gitti.

IHA27 Aralık 2024 Cuma 14:04 - Güncelleme:
Bakan Güler'den Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyareti
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesinden dolayı Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretine gitti. Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov'a elim kazadan duyulan üzüntüyü ifade eden Bakan Yaşar Güler, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"AYNI HÜZNÜ PAYLAŞIYORUZ"

Bakan Yaşar Güler, Büyükelçiliğin taziye defterine de "Azerbaycan ve Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla tarih boyunca sevinç ve kederi birlikte yaşamış, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her ne olursa olsun omuz omuza durmuştur. Bugün de kardeş Azerbaycan halkının yaşadığı bu derin acıyı yüreklerimizde hissediyor, aynı hüznü paylaşıyoruz. Türkiye olarak bu zorlu süreçte de can gardaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" diye yazdı.

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