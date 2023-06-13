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Bakan Güler'den Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini bildirdi.

AA13 Haziran 2023 Salı 16:22 - Güncelleme:
Bakan Güler'den Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği açıklaması
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Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine refakati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycanlı bir gazetecinin yeni görevinden dolayı Güler'i tebrik ederek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceğine yönelik değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Güler, şunları söyledi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devlet' ilkesi çerçevesinde faaliyetlerimizi daha yoğun şekilde gerçekleştirerek ilişkilerimizi çok daha ileri götüreceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız."

Azerbaycan ordusundaki yeniden yapılanma ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle ortak çalışma konularına ilişkin soru üzerine Güler, "Değerli kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un bu konuda önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Güler, "Biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye, Azerbaycan'ın güçlü ordusunu daha da ileri götürmek için NATO standartlarında birlikte eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

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