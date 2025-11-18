İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Bakan Güler'den KAAN mesajı: Planlandığı gibi ilerliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN'ın üretim ve geliştirme sürecinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini, yerli motor çalışmalarının da eş zamanlı sürdüğünü açıkladı.

18 Kasım 2025 Salı 11:23
Bakan Güler'den KAAN mesajı: Planlandığı gibi ilerliyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmalarının eş zamanlı olarak, planlı takviminde yürütüldüğünü belirtti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yazılı soru önergesi vererek, Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak motorun güncel durumuna ilişkin, Milli Savunma Bakanlığına sorular yöneltti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, "Milli Savunma Bakanlığımızın görev alanına giren hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede; milli muharip uçağımız KAAN'ın TUSAŞ yükleniciliğinde üretim ve geliştirme faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ediliyor, KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmaları eş zamanlı olarak planlı takviminde yürütülüyor." ifadelerine yer verdi.

  • Milli Savunma Bakanı
  • Milli Muharip Uçak KAAN
  • yerli motor çalışmaları

