Bakan Güler'den Libya teması

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş'u kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al‑Namroush'u kabul etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2026
Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı... pic.twitter.com/gja4B5TafZ