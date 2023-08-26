İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Güler'den, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyaret
Güncel

Bakan Güler'den, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 17:54 - Güncelleme:
Bakan Güler'den, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyaret
ABONE OL

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakan Güler, Büyükelçi Bağcı'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.