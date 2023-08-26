Bakan Güler'den, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyaret

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından kardeş ülke Azerbaycan'a gitti.



Bakan Yaşar Güler'i havalimanında Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov karşıladı.... pic.twitter.com/eSRTnhPnhl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2023

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakan Güler, Büyükelçi Bağcı'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.