  • Bakan Güler'den Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret
Güncel

Bakan Güler'den Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

15 Ekim 2025 Çarşamba 14:07
Bakan Güler'den Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk'ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı."

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

