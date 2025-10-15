Bakan Güler'den Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne ziyaret

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk'ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı."

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verildi.