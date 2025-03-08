Bakan Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Bakanlık personelinin eşleri, kadın subay, astsubay ve sivil memurlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Demet Güler'e kuvvet komutanlarının, bakan yardımcılarının, generallerin ve amirallerin eşleri ile kadın subaylarımız, kadın astsubaylarımız ve kadın memurlarımız da eşlik etti. Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında eğitim gören kadın askeri öğrencilerimiz de ziyarette yer aldı." ifadeleri kullanıldı.