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Bakan Gürlek açıkladı! Suç örgütü elebaşı Can Dalton'un iadesi için önemli adım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü'nü imzaladık.' dedi. Öte yandan Gürlek, Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.' ifadesini kullandı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Bakan Gürlek açıkladı! Suç örgütü elebaşı Can Dalton'un iadesi için önemli adım
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Hukuk Forumu"na katılmak üzere bulunduğu St. Petersburg'da, Türkiye'nin Rusya ile adli işbirliğini güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadeleye ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak işbirliği protokolünü imzaladıklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik. Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik. Adalet Bakanlığı olarak dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

  • Bakan Gürlek
  • Rusya
  • Can Dalton

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