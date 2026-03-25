25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
  • Bakan Gürlek: Adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz
Bakan Gürlek: Adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kullanıma açılacak e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini bildirdi.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yargıdaki dijital uygulamalardan birinin de e-Avukat uygulaması olduğunu ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

