20 Şubat 2026 Cuma
  • Bakan Gürlek: Adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz
Güncel

Bakan Gürlek: Adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz' dedi.

20 Şubat 2026 Cuma 12:49
Bakan Gürlek: Adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla adımları kararlılıkla attıklarını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldığını bildiren Bakan Gürlek'in mesajı şu şekilde:

"Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi 'İstanbul'un mülki sınırları' olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

