Bakan Gürlek duyurdu! 24 milyar liralık kirli çark deşifre edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonda, 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiği belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda, 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve işbirliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."
  • bahis şebekesi
  • gözaltı kararı
  • yasa dışı işlem

