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Bakan Gürlek duyurdu! Faili meçhul cinayette düğüm çözüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan bir kadın cesedinin kimliğinin yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İHA3 Haziran 2026 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Bakan Gürlek duyurdu! Faili meçhul cinayette düğüm çözüldü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2006 yılında kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesin olarak tespit edildiğini bildirdi.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirten Gürlek, söz konusu gelişmenin devletin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Araştırmaların kapsamının genişletildiğini kaydeden Gürlek, bin kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantılarının detaylı şekilde incelendiğini, yapılan DNA eşleşmesi sayesinde gerçeğin ortaya çıkarıldığını aktardı.

Gürlek, Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve adli sürecin başlatıldığını belirterek, soruşturmayı yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

  • faili meçhul cinayet
  • kadın cesedi kimliği
  • şüpheli gözaltı

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