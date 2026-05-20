İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6006
  • EURO
    52,9278
  • ALTIN
    6565.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Gürlek duyurdu! PAYMIX-4 operasyonunda milyonluk mal varlığına el konuldu
Güncel

Bakan Gürlek duyurdu! PAYMIX-4 operasyonunda milyonluk mal varlığına el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen PAYMIX-4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut ve 54 tarla ile arsaya el konulurken, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiği bildirildi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Bakan Gürlek duyurdu! PAYMIX-4 operasyonunda milyonluk mal varlığına el konuldu
ABONE OL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda, "siber vatanı" kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak PAYMIX-4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir."

Operasyonun Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonu, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK arasındaki eş güdümle gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

  • adalet bakanı
  • operasyon
  • şüpheliler

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.