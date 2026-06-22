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Bakan Gürlek yeni genelgeyi duyurdu... Organize suç şebekelerine geçit yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kapsamlı genelgeyle organize suç örgütlerine karşı topyekun mücadele başlatıldığını duyurdu. Genelge kapsamında sokak çeteleri, dijital çeteler, kripto suç gelirleri ve çocukları istismar eden yapılar hedef alınacak.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Bakan Gürlek yeni genelgeyi duyurdu... Organize suç şebekelerine geçit yok
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Adalet Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bakan Akın Gürlek, 81 ildeki başsavcılıklara gönderilen kapsamlı genelgeyle sokak çetelerinden dijital suç ağlarına kadar tüm yapıların kökünden kazınacağını açıkladı. Genelge, özellikle gençleri hedef alan suç örgütleri ve haraç çeteleriyle mücadelede sıfır tolerans politikasını ön plana çıkardı.

81 İLE GÖNDERİLEN GENELGE İLE TOPYEKUN MÜCADELE BAŞLADI

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin huzurunu, esnafın emeğini, gençlerin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelelerini tavizsiz bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini aktaran Gürlek, "Genelgeyle, şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

KRİPTO VARLIKLAR VE YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ DE HEDEFTE

Gürlek, genelgeye ilişkin şunları kaydetti:

"Soruşturmalar, örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarımız eliyle yürütülecek, gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.

ÇOCUKLARI SUÇA ÇEKEN YAPILANMALARA EN AĞIR YAPTIRIMLAR

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecektir. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek, alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir."

BAKAN GÜRLEK'TEN SOKAK ÇETELERİNE SERT MESAJ

Bakan Gürlek, ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet başsavcılıkları, Cumhuriyet savcıları, emniyet, jandarma ve ilgili tüm birimlerin düzenli koordinasyon toplantılarıyla sahadaki mücadeleyi kesintisiz takip edeceğini belirtti.

"Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz." vurgusu yapan Gürlek, devletin her zaman vatandaşın, esnafın, gençlerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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