Bakan Gürlek'e kumpasta örgüt izi! Tapu memuru itirafçı oldu: Beni zorladılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları tespit edildi.

Haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.

Gözaltına alınan Akdağ'ın ifadesine 24 TV ulaştı.

Akdağ, kullanıldığını sonradan anladığını ifade ederek, "Bakan Gürlek'e ait 4 tapu kaydına ulaştım ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettim. Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım. Böyle bir suça bilerek karışmadım. Kullanıldığımı sonradan anladım. Bir anlık gafletle yaptım. Ayşegül isimli şahsın terör örgütü üyesi olduğunu sonradan ulaştım" dedi.