Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adaletin tecellisi ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetler ve kayıp şahıs vakalarının çözülmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade eden Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişe dönük dosyaların yeniden incelendiğini kaydetti. Gürlek, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" dedi.

Paylaşımında devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyanın incelendiğini ve 47 maktullü 44 dosyada cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimlerince oluşturulan özel çalışma ekiplerinin görev yaptığını aktardı. Faili meçhul soruşturmalarında görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.