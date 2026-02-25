İSTANBUL 11°C / 3°C
Bakan Gürlek'ten ''komisyon'' açıklaması: Şahsa özgü düzenleme raporda yok

Komisyon raporuna ve gündeme ilişkin soruları cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.' dedi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 12:01
Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları:

"Terörsüz Türkiye" sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır.

Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz.

