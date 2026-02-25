Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları:

"Terörsüz Türkiye" sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır.

Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz.