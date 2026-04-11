Güncel

Bakan Gürlek'ten ''vatandaş odaklı yargı sistemi'' vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılı adalet istatistiklerini paylaşarak hakim başına düşen dosya sayısının azaltıldığını, lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaların en başta ayıklandığını ve yargılamaların daha kısa sürede sonuçlandırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılı adalet istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların gereksiz yere yıpranmasının önlenmesi için hayata geçirilen düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan'ın mesajları, yargı reformundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

VATANDAŞ ODAKLI YARGI VURGUSU

Gürlek, sosyal hesabından, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025 yılı adalet istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişimi için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla, lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz. Hakim başına düşen dosya sayısını azaltarak her bir dosyaya daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyoruz. Soruşturma ve dava süreçlerini hızlandırarak yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanmasını mümkün kılıyoruz. Daha hızlı işleyen, daha adil ve vatandaş odaklı yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

