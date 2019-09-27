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Bakan Hulusi Akar'ın doktora tezi kitap oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 1919 yılındaki siyasal ve askeri gelişmeleri içeren doktora tezi, Türk Tarih Kurumu tarafından kitap haline getirilerek yayımlandı.

  • AA
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Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, düzenlediği basın toplantısında, Bakan Akar'ın, 1919 yılındaki gelişmeleri inceleyen doktora tezini 'Harbord Askeri Heyeti Raporu-Gerçekleri Araştırmakla Görevlendirilen Amerikan Askeri Heyetinin Çalışmaları ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkileri' ismiyle kitaplaştırarak yayımladıklarını kaydetti.

Türk Tarih Kurumu'nun, Türk tarihiyle ilgili kitapları basma ve kamuoyuyla paylaşma görevi olduğuna işaret eden Turan, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın, 1919'da meydana gelen mühim olayları günümüze aktaran eseri 'Harbord Askeri Heyeti Raporu' kitabını yayımladık." dedi.

Akar'ın, askeri tarih ve askeri bilimle yakından ilgilenerek, bu kitabı ortaya çıkardığını vurgulayan Turan, literatüre önemli bir eser kazandırdıklarını dile getirdi. Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eser 1919'da meydana gelen mühim olayları günümüze aktaran bir eser. Eserde ele alınan raporu hazırlayan heyetin başında bulunan General James G. Harbord, Amerika Birleşik Devletleri adına Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'daki durumu tetkik etmek üzere 1919 yılında bölgeye gönderilmiştir. Heyet tarafından yapılan incelemeler sonucunda, iddia edildiğinin aksine bölgede Ermenilerin hiçbir zaman çoğunluğu oluşturmadığı ve Türkler tarafından Ermenilere karşı 'soykırım' olarak nitelendirilebilecek hiçbir eylemin gerçekleşmediği anlaşılmıştır."

Bakan Akar'ın, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Zafer Toprak danışmanlığında hazırladığı doktora tezine çeşitli dönemlerde eklemeler yaptığını ve kitabın bu şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandığını belirten Turan, "Milli Savunma Bakanımız Akar, kitabın gelirini TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı." diye konuştu.

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