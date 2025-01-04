İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan: 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık
Güncel

Bakan Işıkhan: 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en önemli hedefleri arasında; kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını artırmak olduğunu dile getirdi.

"ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN 488 PROJEYE 125,4 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLADIK"

Eski hükümlü ve engelli vatandaşlara yapılan destekleri de açıklayan Işıkhan, "2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon lira destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon lira destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.