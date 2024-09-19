İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2024 Perşembe / 16 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0658
  • EURO
    38,0902
  • ALTIN
    2830.08
  • BIST100
    9883.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan açıkladı! Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacı SGK tarafından karşılanacak
Güncel

Bakan Işıkhan açıkladı! Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacı SGK tarafından karşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız” dedi.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan açıkladı! Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacı SGK tarafından karşılanacak
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

  • BAKAN IŞIKHAN
  • gaziler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.