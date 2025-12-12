İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan tarafları kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 14:48
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan tarafları kabul etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Toplantıda, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına sendika temsilcilerinin taleplerini dinleyen Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtti.

Sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğunu, sendikaların asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini kaydeden Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

  • Bakan Işıkhan
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  • toplantı

