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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızın haklarını korumaya devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Çalışanlarımızın haklarını korumaya, insana yakışır iş ve güvenli çalışma ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 20:53 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızın haklarını korumaya devam ediyoruz
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1 Ocak'ta yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri maddesinin yürürlüğe girdiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın haklarını korumaya, insana yakışır iş ve güvenli çalışma ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kamu işyerleri ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri maddesi tüm işyerleri için yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.

Kanunun hakkında bilgiler veren Bakan Işıkhan, "Böylelikle 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından; çalışanları arasından uygun nitelikte personel görevlendirmesi yaparak, gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenerek, bakanlıkça yetkilendirilen OSGB ve ÇASMER'lerden hizmet alarak veya İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak yerine getirebilir" dedi.

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