Bakan Işıkhan: Dijital dönüşümü sağlayacak iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ile bilgisayar programcılığı, bilgisayar bilgi yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, web ve mobil programlama, siber güvenlik uzmanlığı, bulut bilişim uzmanlığı ve oyun geliştirme uzmanlığı mesleklerinde eğitimler verildiğini bildirdi.



Işıkhan, İŞKUR, Gazi Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen "İş Dünyasında Yeni Ufuklar: Fütüristik İş Kolları Çalıştayı"na katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, emeklilere 5 bin lira tek seferlik ikramiye ödemesi yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Çalışan emeklilerimiz bu ödemenin kapsamı dışında tutulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerimiz de faydalanacak. Böylece çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

"BİLİM KURGU FİLMLERİNDEKİ YENİLİKLER HAYATIMIZIN MERKEZİNDE"

Dünyanın mevcut fiziksel dönüş hızından katbekat daha hızlı şekilde değişip, dönüştüğüne dikkati çeken Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hızı artıran en önemli etken hiç kuşkusuz teknolojinin gelişimidir. Yapay zeka, otomasyon, sürdürülebilir enerji, nesnelerin interneti ve blokzincir teknolojisi gibi, bir dönem sadece bilim kurgu filmlerinden ve ütopik romanlardan aşina olduğumuz yenilikler artık hayatımızın merkezinde yer almaya başladı. Dolayısıyla hayatımıza bu kadar entegre olmuş bakış açısının ve bu alanındaki gelişmelerin, iş dünyasında ve çalışma hayatında çok daha derin bir dönüşüme yol açacağını öngörüyoruz."

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAK İŞ GÜCÜ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'nin de her bakımdan büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini tecrübe ettiğini vurgulayan Işıkhan, çağın hızını yakalamak için değil aynı zamanda mevcut gelişmelerin de ötesine geçmek için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Işıkhan, İŞKUR'un etkinliğinin artırılmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimleri gibi çeşitli aktif işgücü programları düzenliyoruz. Bu programlarda mevcut iş alanlarının yanı sıra özellikle bilişim sektöründe geleceğin mesleklerine yönelik dijital dönüşümü sağlayacak nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. İşbaşı Eğitim Programlarımızı, teknokentler, AR-GE merkezleri, tasarım merkezleri ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren müesseselerle işbirliğiyle yürütüyoruz. Bu süreçlerle, gençlerimize dijital çalışma ortamına uyum sağlayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırıyoruz. Piyasaların ihtiyaç duyduğu ve sürekli değişen nitelikleri de kazandırma gayretindeyiz. Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projemiz ile bilgisayar programcılığı, bilgisayar bilgi yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, web ve mobil programlama, siber güvenlik uzmanlığı, bulut bilişim uzmanlığı ve oyun geliştirme uzmanlığı mesleklerinde eğitimler veriyoruz."