Bakan Işıkhan: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir ayda 50 bine yakın kadın istihdam edildi

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Buluşması"nda konuşan Işıkhan, "Ortak Paylaşım Forumu"nda bir araya geldiklerini anımsatarak, bugün de ramazanın bereketiyle, dayanışma içinde olmak ve toplumun bir parçası olarak sorumluluklarını hatırlamak için buluştuklarını söyledi.

Ulusal ve küresel hedeflere ulaştıracak esas kaynağın; işçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla tek nihai hedefe odaklanmak olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu nihai hedef de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonudur." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, "Şunu biliyoruz ki; bugün uzaya astronot gönderen, kendi stratejik silahlarını, uçağını, gemisini, arabasını yapabilen, tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip; güçlü bir Türkiye, sağlam bir irade var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı"nın sadece teknolojik ve ekonomik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma duygusuyla inşa edilebilecek bir gelecek olduğunu dile getiren Işıkhan, "Bizler de çalışma hayatının paydaşları olarak, tıpkı burada, aynı sofrada bulunduğumuz gibi Türkiye Yüzyılı yolculuğumuza birlik ve dayanışma içinde devam edeceğiz." diye konuştu.

Işıkhan, kamu tarafı olarak kendilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asra yaklaşan hizmet süresi boyunca hem yapısal anlamda hem de reform niteliğinde sayısız adımlar attıklarını, bugün de çözülemez denilen, kangren olmuş sorunları cesaretle ele alıp bir bir çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Çalışma hayatını ilgilendiren her konuyu sosyal paydaşlarıyla istişare ederek gerçekleştirdiklerini aktaran Işıkhan, "Zira muhatabını dikkate almadan, tepeden inme yapılan her reformun, her büyük değişikliğin başarısız olacağını düşünmekteyiz." dedi.

Bu anlayışla, göreve geldikleri andan itibaren sosyal diyalog mekanizmalarını hızla devreye alarak kısa süre içinde "Üçlü Danışma Kurulu"nu, "Kamu Personeli Danışma Kurulu"nu ve "Ortak Paylaşım Platformu"nu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Işıkhan, bu yıl içinde de "Çalışma Meclisi"ni toplayacakları bilgisini paylaştı.

"BİR AYDA 50 BİNE YAKIN KADIN İSTİHDAM EDİLDİ"

Bakan Işıkhan, 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlattıkları, "İş-Pozitif Kadın İstihdam Programı"nı hatırlatarak, bir ay gibi kısa sürede 50 bine yakın kadının istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi.

Milli ve bağımsız kalkınma ile milletin her ferdinin refahını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Işıkhan, konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarlarının 25 yılda yaptığı atılımları şöyle sıraladı:

"25 yıl önce, memuruna maaş ödeyemeyecek duruma düşen bir Türkiye vardı. Bugün ise hayal bile edilemeyen ek göstergeleri memuruna veren bir Türkiye var. 25 yıl önce, maaş kuyruklarında hayatını kaybeden, ilaç kuyruklarında çile çeken emeklilerimiz vardı. Bugün isteyen emeklimize maaşını evine kadar götüren, gelip evinde tedavi eden, en modern hastanelerde hizmet sunan bir Türkiye var. Hastaneye, acile gittiğinde, canından önce sosyal güvencesi sorulan, cenazeleri hastanede rehin kalan, cenazesini alırken bile yakınlarına senet imzalatılan bir sosyal güvenlik sistemi vardı. Yüksek katkı payları yüzünden ilaç alamayan yeşil kartlılar vardı.



Bugün, zatıalinizin yapmış olduğu Sosyal Güvenlik Reformu'yla 85 milyon vatandaşının tamamını Genel Sağlık Sigortası kapsamına alan ve ayrım yapmadan herkese en ileri düzeyde hizmet sunan bir Türkiye var. 25 yıl önce kamu işçisinin hak ettiği ikramiyesini ödeyemeyen bir Türkiye vardı. Siz geldiniz, ödenmeyen ikramiyeler ödendi. Çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinden vergiyi kaldırdınız. Dahası, işçilerimiz için asgari ücret desteğini başlattınız. Bizler, zatıalinizin çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna erişmek için, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla kamu hizmetlerimizi, işçi, memur, emekli, işveren, genç, yaşlı demeden herkese eşit şekilde sunmaya devam ediyoruz."