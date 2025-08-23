İSTANBUL 29°C / 21°C
  Bakan Işıkhan: Emine Erdoğan'ın tarihi çağrısında dünya kulak vermeli
Güncel

Bakan Işıkhan: Emine Erdoğan'ın tarihi çağrısında dünya kulak vermeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği ve Gazze'deki insani krize dikkat çeken mektubuna destek verdi. Bakan Işıkhan, çağrının tüm dünyada yankı bulması gerektiğini söyledi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:15
Bakan Işıkhan: Emine Erdoğan'ın tarihi çağrısında dünya kulak vermeli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze için umudun ve barışın vaktinin çoktan geldiğini belirten Işıkhan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
