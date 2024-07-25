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Bakan Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'da düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek oturumlara katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

Bakan Işıkhan ziyareti kapsamında, "Adil Geçiş Liderlik Forumu" ile "Sosyal İçermeyi Sağlamak, Açlık ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak için Nitelikli İş Oluşturulması ve İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi" oturumlarına katılacak. Oturumlarda, küresel işgücü piyasasındaki güncel konular ele alınacak, istihdam ve sosyal güvenlik alanındaki çalışmalar değerlendirilecek.

Bakan Işıkhan'ın ziyareti çerçevesinde ayrıca G20 üyesi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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