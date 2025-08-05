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Bakan Işıkhan, G20 Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Güney Afrika'da Singapur İşgücü Bakanı Dr. Tan See Leng ve Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile bir araya geldi.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 13:59 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, G20 Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da Singapur İşgücü Bakanı Dr. Tan See Leng ve Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Güney Afrika'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, Singapur İşgücü Bakanı Dr.Tan See Leng ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Bakan Işıkhan ayrıca Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile bir araya geldi.

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