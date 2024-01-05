Bakan Işıkhan: İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız

Bakan Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca (TİSK) 5'incisi bu yıl "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) öğleden sonraki oturumunda konuştu.

Ortak Paylaşım Forumu'nun çalışma hayatının tüm paydaşlarının geleneksel buluşma noktası haline geldiğini belirten Işıkhan, "Ülkemizde, 60 yılı aşkın süredir işverenlerimizi ve işletmelerimizi başarıyla temsil eden en köklü kuruluşlarından birisi olan TİSK, gerçekleştirdiği böyle bir platformla çalışma barışına çok önemli katkı sunmaktadır. TİSK ailesini bu vesileyle de kutlamak isterim." dedi.

"KADIN VE GENÇLERİN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI TEŞVİK EDECEĞİZ"

Küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek, iş gücü piyasasının dinamiklerine odaklanıp, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sunmaya yönelik politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Her vatandaşımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer aldığı, adil ve kapsayıcı bir Türkiye Yüzyılı'nın, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olması nihai amacımızdır. Bu doğrultuda temel hedeflerimiz, kayıtlı istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek, iş gücü piyasasındaki yapısal sorunları çözüme kavuşturmak ve geleceğin işleri ve meslekleri için iş gücümüzü hazırlamak. Bu hedeflere ulaşırken, kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücü piyasasına güvenceli ve etkin katılımını teşvik edeceğiz."

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ YETİŞTİRECEĞİZ"

Işıkhan, mesleki teknik eğitim mezunlarının iş gücü piyasasında yer almasını amaçlayan aktif iş gücü politikalarını güçlendireceklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Nitelikli ara personel ihtiyacını karşılamak üzere işbaşı eğitim ve staj programları ile okul-sektör iş birliklerini geliştireceğiz. İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız, bunun için meslek standartları ve yeterlilikleri dönüşüme yanıt verecek şekilde belirlemeyi sürdüreceğiz. Geleceğin mesleklerine kucak açan savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda istihdam edilmek üzere nitelikli iş gücünü yetiştireceğiz."

"HEDEF, İŞSİZLİĞİN YÜZDE 7,5'E GERİLEMESİ"

Ortak Paylaşım Forumu'nun sosyal diyalog mekanizmasını geliştiren, çalışan ve üreten Türkiye'nin kararlı yürüyüşüne destek veren ve tüm paydaşların kendine yer bulabildiği özgün bir organizasyon olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşçisi, işvereni, yatırımcısı, üreticisi, sivil toplum ve kamu kurumları ile bir ve bütün olmak, bizi ulusal ve küresel hedeflerimize ulaştıracak en temel motivasyon kaynağı olacaktır. Gerek insan kaynağı gerekse maddi kaynaklar bakımından hedefimiz, kendi yerli ve milli, öz kaynaklarıyla dünyada söz ve güç sahibi bir ülke konumuna yükselmektir. Küresel ve bölgesel düzeydeki jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların yanı sıra salgın hastalıkların, doğal afetlerin, su, gıda ve enerji krizlerinin, yeni risk ve belirsizlikleri çıkardığı bir ortamda ülkemiz, istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğilimini sürdürmeyi başarmıştır. Bu kapsamda, 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayıp, işsizlik oranımızın yüzde 7,5'e gerilemesini hedefliyoruz. İstihdam ve çalışma hayatında, başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine, yeterli bir gelirle, kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sunulması bizim için önemlidir."