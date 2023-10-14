İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan, öğretmenlere bisiklet dağıtım törenine katıldı
Güncel

Bakan Işıkhan, öğretmenlere bisiklet dağıtım törenine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla kent genelindeki 40 bin öğretmene bisiklet dağıtım törenine katıldı.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, öğretmenlere bisiklet dağıtım törenine katıldı
ABONE OL

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programa iştirak eden Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, projeyi desteklediğini söyledi.

Spora yapılan bu yatırımın bir incelik olduğunu belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hayırlı olsun, model olmak çok güzel bir şey. Tüm çocuklarımızın gözü sizin üzerinizde. Yapmış olduğunuz tüm eğitim faaliyetlerinizdeki çabalarınız için teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu şekilde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreci Allah'ın izniyle tamamlarız. Başkanımızı ve ekip arkadaşlarımızı kutluyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni yüzyılın eğitim ve bilim yüzyılı olacağını dile getirdi.

Belediye olarak 100. yılda 100 bin bisiklet temasıyla yola çıktıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bisiklet aynı zamanda bireyin sağlığını koruyan çok özel bir araç. Aynı zamanda ulaşımda kullanılması gerekiyor. Karbon emisyonunu azaltan çok güzel bir araç. Siz rol modelsiniz. Öğretmenlerimizden başladık. Hocalarımızın bisiklete binmelerini arzu ediyoruz. Bu pedal onları sağlığa, mutluluğa götürsün inşallah."

Programa, AK Parti Grup başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ile Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve milletvekilleri katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.