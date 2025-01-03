İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4017
  • EURO
    36,4069
  • ALTIN
    3018.51
  • BIST100
    10045.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan rakamları açıkladı: 1 milyon 453 bin 833 kişi yerleştirildi
Güncel

Bakan Işıkhan rakamları açıkladı: 1 milyon 453 bin 833 kişi yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan rakamları açıkladı: 1 milyon 453 bin 833 kişi yerleştirildi
ABONE OL

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdama sağladıkları güçlü destekle iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik."

Işıkhan'ın paylaştığı videoda ise söz konusu dönemde, 2 milyon 314 bin 651 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bireysel danışmanlık hizmetinden, 61 bin 480 kişinin iş kulüplerinden ve 73 bin 141 kişinin de aktif istihdam programlarından yararlandığı belirtildi.

  • Vedat Işıkhan
  • İşe Yerleştirme
  • 1 Milyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.