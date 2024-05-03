Bakan Işıkhan: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çalışmalara başladık

Bakan Işıkhan, bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşların, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ataşelikler aracılığıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Işıkhan, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, bir yandan yurt dışında bulunan vatandaşların çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki hak ve menfaatlerini korurken, diğer taraftan yurt dışındaki Türk iş gücünün istihdamına yönelik işlemler yürüttüklerini söyledi.

Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkiler yürüttüklerini bildiren Işıkhan, ikili ve çok taraflı anlaşmaların müzakere ve uygulanma süreçlerini de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Işıkhan, Türkiye'nin, vatandaşlar ve kardeş topluluklarla irtibat ve ilişkilerini son 21 yılda Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun ve samimi bir noktaya taşıdığını belirterek Türk diasporasının da son 21 yılda güçlendiğini ve öz güven kazandığını ifade etti.

- "GEÇEN YIL YAKLAŞIK 307 BİN VATANDAŞA HİZMET VERDİK"

Bakanlığın yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunduğu hizmetlere değinen Işıkhan, 29 ülkede bulunan 57 yurt dışı birimleriyle geçen yıl yaklaşık 307 bin vatandaşa hizmet verdiklerini bildirdi.

Işıkhan, sundukları hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik yoğun mesai harcadıklarını belirterek devletin vatandaşlara sağladığı hizmetlerin bilişim teknolojilerindeki değişim hızına ayak uydurmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların bürokratik işlemler için Türkiye'ye gelerek zahmet çekmelerini istemediklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle buradan sizlere bir müjde de vermek istiyorum, bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündemlerimiz arasında yer almaktadır."

- "BÜROKRATİK ENGELLERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bunun hukuki ve teknik altyapı hazırlıklarının Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Yurt dışı birimlerimize sağlamış olduğumuz dijital altyapıyı, bütün büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza entegre ederek tüm dünyadaki vatandaşlarımıza çalışma ve sosyal güvenlik alanında kolaylık sağlayarak, bürokratik engelleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yurt dışından emekli olanların Türkiye'ye araçlarıyla gelmeleri durumunda, 2 yıl olan araç bulundurma süresinin 4 yıla çıkartıldığını anımsatan Işıkhan, "Bu işlemler için konsolosluklara onaylatılan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistemimiz üzerinden doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Işıkhan, Türk vatandaşların, yaşadıkları ülkelerde birçok sorunla karşılaştığını belirterek dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşların yanında olmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.