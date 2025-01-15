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Bakan Işıkhan'dan İSG hizmetlerine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak işverenler tarafından yerine getirebileceğini bildirdi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan İSG hizmetlerine ilişkin açıklama
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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışanların haklarını korumaya, insana yakışır iş ve güvenli çalışma ortamını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri" maddesinin, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm iş yerleri için yürürlüğe girdiğini anımsatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Böylelikle 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından çalışanları arasından uygun nitelikte personel görevlendirmesi yaparak, gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenerek, bakanlıkça yetkilendirilen OSGB ve ÇASMER'lerden hizmet alarak veya iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak yerine getirebilir."

Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işverenleri ve çalışanları için işveren/işveren vekili eğitimleri uzaktan erişilebilir olacak.

Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan verilebilmesine ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacak.

İşe giriş ve periyodik muayene hizmetlerinin sunulması için kolaylaştırıcı yeni adımlar atılacak.

Küçük işletmelerin faydalanabilmesi için risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı rehberleri yayımlanacak.

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