AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Balçova Kaya Thermal Otel'de yapıldı. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerini eleştirerek, "Şehre adım attığınız andan itibaren zaten söze gerek kalmıyor, karşılaştığımız tablo her şeyi açık seçik bir şekilde ortaya koyuyor. Üzülerek söylüyorum ki, İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor. Özellikle Çiğli'de, Karşıyaka'da, Buca'da, Bayraklı'da her gün yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef şimdi İzmir'in dağlarında çiçekler değil, çöp yığınları büyüyor. CHP'nin çöp toplamayı, sokakları temizlemeyi, en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getirebilmeyi öğrenmesi gerekiyor. Türkiye olarak tüm teşkilatlarımızla gelecek yüzyıla damgasını vurmaya hazırlanırken, İzmir'de gündemin hala çöp, çukur, çamur ve susuzluk sorunu olması son derece vahim bir durumdur. En acısı da bizler neredeyse çeyrek asırdır doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün şehirlerimiz için gece gündüz çalışan kadrolar olarak bu durumdan utanç duyuyoruz. Ancak bu rezaletten sorumlu olanların yüzlerinin dahi kızarmaması düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN İZMİR'DE TEK BİR BAŞARISI YALAN ÜRETMEK"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, "Son 200 yılın bütün yalancılarını, bütün yalanlarını bir araya getirin CHP'nin İzmir'de söylediği yalanlara yine de erişemezler. Çünkü CHP'nin İzmir'deki siyaseti bir hizmet yarışı değil, bir yalan yarışıdır. Bir gün 'Kooperatifte dolandırıcılık yok' derler; ertesi gün kendi belediye başkanları çıkar, 'Evet var' diye itiraf eder. Bir gün 'Çöp tesislerini bakanlık kapattı' der; Ertesi gün belediye başkanları çıkar 'Mahkemeye rağmen bakanlık bize destek oldu' der. Bir gün 'Çöpler toplanıyor' derler; ertesi gün İzmirliler çöp dağlarıyla, kokuyla, mikropla baş başa bırakılır. Bir gün 'Belediyemiz Güçlü' derler; ertesi gün SGK borçlarını ödeyemez, işçinin maaşını veremez hale gelirler. CHP'nin İzmir'de tek bir başarısı yalan üretmek. Ama İzmirliler artık bu yalana da, bu maskaralığa da prim vermeyecek" dedi.

"İZMİR; ÇÖP DAĞLARIYLA, SU KESİNTİLERİYLE ANILAN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da, "İzmir'in hali ortada. Bu şehrin altyapısını kurması gerekenler, İzmir'in altını üstüne getirdi. Çöp dağlarıyla, su kesintileriyle anılan bir şehir haline geldi. Biz bu tabloyu değiştirmek, İzmir'e hak ettiği hizmeti sunmak zorundayız. Bu teşkilat her sabah 'Bu şehir için ne yapabilirim?' diyerek güne başlıyor. 25 yıldır bu teşkilatın mührü var, bundan sonra da olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir teşkilatı güçlüyse AK Parti, Cumhurbaşkanımız, Türkiye, mazlumlar güçlü olur. Mahalle başkanlarımıza kadar, sandık kurullarımıza kadar her biri can damarımızdır. Her birinin il başkanından farkı yoktur. AK Parti İzmir teşkilatı çok güçlü. Yeter ki birbirimize düşmeyelim, birbirimize oyun oynamayalım. Biz Gazze için sessiz kalmayacağız. Bu dava için dimdik ayakta olacağız. Hep beraber güçlüyüz" dedi.

İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Ege Bölge Koordinatörü Mustafa Esgin, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçe başkanları, önceki dönem İzmir milletvekilleri ve partililer katıldı.