Bakan Işıkhan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Kalkınma, adalet ve kardeşlik projesidir

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Havalimanı Kavşağı'nda yapılması planlanan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, göreve geldiklerinden bu yana özellikle kadınlara yönelik politikalara büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaklaşarak bu alanda sayısız icraatı hayat geçirdiklerini söyledi.

Çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda kadınlara hak ettiği adil ve eşit fırsatları sunarak büyük bir zihinsel dönüşümü hep birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren Işıkhan, aldıkları tedbirler, hayata geçirdikleri yasalar ve uyguladıkları teşviklerle kadınların iş gücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında ciddi mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biz göreve geldiğimize kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9 iken, 2025 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 35,7'ye yükselttik. Kadın istihdamını ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e çıkarmayı başardık. Elbette istihdam tek başına yeterli bir süreç değildir. Asıl hedefimiz kalıcı ve güvenli bir istihdam modelidir. Çalışma hayatında kırmızı çizgi olarak gördüğümüz kayıt dışı istihdam konusunda da özellikle kadınlara yönelik projeler noktasında kararlı bir mücadele içerisindeyiz. Bu amaca yönelik olan ve İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz İş Pozitif Projemiz kadınlar tarafından çok ilgi gördü ve başarıyla amacına ulaştı. Bir taraftan kadınları çalışma hayatına kazandırırken diğer taraftan da geleceğimizin teminatı ve beka meselesi olarak gördüğümüz aile kavramının olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınları, iş-aile ikileminde bırakmayacak kolaylaştırıcı tedbirler almaya devam ediyoruz."

"TERÖRÜN OLMADIĞI YERDE COĞRAFYA KADER DEĞİL GÜÇTÜR"

Bakanlık olarak doğum izninden, kreş desteğine kadar pek çok imkanla hem kadınların çalışma hayatında karşılaşabilecekleri zorlukların bertaraf edilmesini hem de iş ve aile uyumunun kolaylaştırılmasını sağladıklarını bildiren Işıkhan, gelecek süreçte daha kapsamlı ve verimli projeler ve çağın gerektirdiği yeni çalışma modelleriyle bu alanda daha fazla politika üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Binlerce yıllık tarihi kadınlarla yazdıklarını bugün de büyük güçlü Türkiye'nin dirilişini yine kadınların desteğiyle gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlatan Işıkhan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda büyük bir gayret ve hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kadınların sahip çıktığı "Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye ve Mardin'in enerjisinin, gençlerin geleceğinin, annelerin huzurunun tesis edildiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Terör baskısının en sert hissedildiği yıllarda, bu bölge ekonomik akıştan, ticari güven ortamından, büyük projelerden mahrum bırakılmak istendi ama bugün, terörsüz bir iklimde Mardin ticaretin, turizmin, üretimin ve lojistiğin merkez üslerinden biri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Terörün olmadığı yerde coğrafya kader değil güçtür, dezavantaj değil fırsattır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, bir kalkınma, adalet ve kardeşlik projesidir. Bomba ve silahların sustuğu her yerde, yatırım, fabrikalar, yollar, okullar ve hastaneler konuşur. İşte bu sayede yolları, altyapıyı, işi ve umudu konuşuyoruz."

Mardin'de çevre yoluna ihtiyaç olduğunu bildiren Işıkhan, "Bağlantı yollarında ilçelerimizin önemli eksiklikleri söz konusu, bunları çok iyi biliyoruz. Önemli ihracat noktalarında demir yolları ve kara yolları kapsamında ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlarımızı yerinde görmek ve Mardin'in gelecek vizyonunda etki yaratacak projeleri planlamak amacıyla bu işlerin uzmanı, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı Mardin'e davet ettim. Uraloğlu da bizleri kırmayarak, Mardin'e gelerek, şehrimizde devam eden ve yakın zamanda hayata geçecek yatırımlara desteklerini veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Mardin'de ihtiyaç duyulan yatırımları takip ettiklerini dile getiren Işıkhan, Midyat ve Nusaybin ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi yapılması için girişimlerinin olduğunu, Strateji ve Bütçe Başkanlığından gerekli izinleri aldıklarını, Midyat Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapım işinin 24 Aralık'ta ihaleye çıkacağını aktardı.

Işıkhan, "Daha sonra inşallah Nusaybin Sosyal Güvenlik Merkezini gündeme alacağız. Sosyal Güvenlik Merkezimiz şimdiden Midyat, şehrimize ve Mardin'imize hayırlı uğurlu olsun." dedi.