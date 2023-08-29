Bakan Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin merhamet ve şefkat eli Kızılayın Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası kapsamında Bakanlıkta kurduğu stantta kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır, tüm vatandaşlarımızı ve Bakanlık çalışanlarımızı kan vererek hayat kurtarmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Işıkhan, kan bağışı sırasında yaptığı açıklamada ise Bakanlık olarak, 100 yıldan fazla süredir vatandaşın en zor anlarında yanında olan Kızılaya kan vererek destek olduklarını söyledi.

Düzenli kan bağışında bulunduğunu ifade eden Işıkhan, "Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Çünkü güzel bir söz var; 'Kan ver, sıhhat bul.' Ben yaklaşık 30 yıldır üçer aylık dönemler halinde sürekli kan bağışında bulunuyorum. Diğer bakan arkadaşlarımızın da bu sürece katılmasını şiddetle öneriyorum." ifadesini kullandı.