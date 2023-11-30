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  • Bakan Kacır: 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürüyoruz
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Bakan Kacır: 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürüyoruz

anayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdüğünü belirterek, '13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürüyoruz.' dedi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 13:37 - Güncelleme:
Bakan Kacır: 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürüyoruz
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Kacır, sosyal medya hesabından, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın 3. çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydettiğini hatırlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Büyüme oranında 3,4 puanlık katkı yatırım harcamalarındaki artıştan geldi. Makine teçhizat yatırımlarının da etkisiyle yüzde 14,7 büyüyen yatırım harcamalarında son iki yıldaki en güçlü artış görüldü. 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürüyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat politikalarımızla Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, üretim kapasitemizi artırıyor ve ihracat alanlarımızı genişletiyoruz."

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