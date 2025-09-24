Küresel ölçekte Türk liderlerin başarılarını görünür kılmak ve Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmek amacıyla yola çıkan Global Turks Vakfının açılış etkinliği, New York'ta gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter ve Global Turks Vakfı Başkanı Ayşegül Dicle Aydın'ın yanı sıra politika yapıcılar ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiklerini belirtti.

Şehirde bulundukları süre boyunca küresel şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldiklerini dile getiren Kacır, Türkiye'nin yatırım fırsatlarını, sahip olduğu nitelikli insan kaynağını ve "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefiyle yüksek teknolojide attığı adımları anlattıklarını kaydetti.

Kacır, bir yandan da Türk sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldiklerine işaret ederek, Global Turks Vakfının Türkiye ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Dünyanın dört bir yanında "alın ve akıl teriyle" değer yaratan, insanlık adına önemli işlere imza atan vatandaşların olmasının iftihar vesilesi olduğunu söyleyen Kacır, "Bizler de yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan Türkiye'nin teknolojide daha hızlı yol almasını sağlarken bir yandan da nitelikli insan kaynağımızın güçlenmesi için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

- TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Kacır, Türkiye'nin son dönemde pek çok kıymetli insanın emeğiyle teknoloji yolculuğunda önemli mesafe kat ettiğine dikkati çekerek, 2000'li yılların başıyla kıyaslandığında ülkede AR-GE, inovasyon, fikri mülkiyet alanında yaşanan ilerlemeden bahsetti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde "pırıl pırıl" gençlerin geleceğe hazırlandığına işaret eden Kacır, şunları kaydetti:



"Ümit ediyorum ki birlikte atacağımız adımlarla Türkiye'nin kurmuş olduğu bu altyapının küresel entegrasyonunu çok daha ileri seviyelere çıkaralım. Dünyanın en önemli şirketlerinde, kurumlarında tecrübe kazanmış sizler gibi kıymetli insanların ister bir gün Türkiye'ye dönerek, isterse bulundukları ülkelerde hayatlarına devam ederken Türkiye ile daha yüksek bir etkileşim kurarak Türkiye'nin bu yolculuğuna katkı vermesini sağlayalım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı yapabilmek için hep beraber daha fazla çaba gösterelim."

Kacır, gelecek her türlü fikre açık olduklarının altını çizerek, etkinlik katılımcılarıyla cep telefon numarasını paylaştı. Kacır, "Türkiye için yürüteceğiniz, yürütmek istediğiniz her türlü çalışmada bizler sizlerle beraber olmaya gayret edeceğiz." dedi.

- "CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIĞA DEĞERLERİNİ YENİDEN HATIRLATTI"

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini ve insanlığın zorlu bir dönemi yaşadığını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız BM'de yaptığı konuşmada insanlığa adalet değerlerini, merhamet değerlerini, vicdan değerlerini yeniden hatırlattı. Maalesef küresel sistem bugünün dünyasında insanlık için üstlenmesi gereken rolü etkin şekilde ortaya koyamıyor. Ümit ediyoruz ki insanlık ailesi bu karanlık günleri geride bırakır, yeniden barışın hakim olduğu, huzurun hakim olduğu bir iklimi hep birlikte inşa etme imkanına sahip oluruz. Ama bizlere düşen Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi adaletten, merhametten yana olmaya devam etmek, Türkiye'nin güçlenmesi bu yönüyle Türk milletinin güçlenmesinin ötesinde anlamları ifade ediyor. Türkiye güçlendikçe insanlık ailesinin geleceği inanıyoruz ki çok daha aydınlık olacak. Dolayısıyla bütün bu teknolojik çaba, bütün bu araştırma, geliştirme, inovasyon kapasitesi aslında hep birlikte insanlığın geleceği için atacağımız adımları çok daha güçlü kılacak."

- "İŞİMİZ TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMASINI SAĞLAMAK"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, işlerinin Türkiye'ye daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda farklı ülkelerde yürüttükleri çalışmaları anlatan Dağlıoğlu, "Singapur, Dubai, Londra ve New York gibi şehirlere geldiğimizde bizim göğsümüzü kabartan Türkiye'den çıkmış yöneticileri gördüğümüzde her zaman ayrı mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, uluslararası şirketleri, sadece yerel amaçlar için değil, daha geniş bir perspektifle Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin halihazırda birçok çok uluslu şirket için bir yetenek merkezi haline geldiğini belirtti.

