Bakan Kacır açıkladı... İnci kefali coğrafi işaret olarak tescillendi

Bakan Kacır Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada son 22 yılda Van'da 826 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini söyledi. 53 milyar liralık yatırımın ve 50 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını kaydeden Kacır konuşmasında şunları söyledi:

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle, Van'ın tarihi değerlerini muhafaza ederek, zengin kültürel mirasını ekonomik değere dönüştürecek 446 projeye bugüne dek 1 milyar lira destek verdik. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz eli ile de 153 projeye 834 milyon lira kaynak ayırdık. Bugün, devreye alınacak 7 projenin toplam büyüklüğü 444 milyon liranın üzerinde.Bu projelerle Van'ın turizm potansiyelini artıracak, sanayi ve ulaşım alt yapısını daha da güçlendirecek, yerel lezzet ve değerlerini üretimini verimli kılacak, Van'da istihdamı güçlendirecek projeleri hayata geçirmiş olacağız.Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla hayata geçirdiğimiz Tekstil ve Hazır Giyim OSB 2. Etap altyapı projeleriyle 10 bin kişinin daha istihdamını sağlayacağız.

MAVİ BÜYÜME: 2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejimizde Van'ı çevresine hizmet veren bir bölgesel merkez olmasını adresledik. Van'da başta tekstil, giyim eşyaları ve maden işleme sektörlerinde olmak üzere önümüzdeki dönemde katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı güçlü destekleyeceğiz. Tarımda yenilikçi uygulamalar geliştirecek, tarımsal faaliyetlerin gençlerimiz için cazip hale gelmesini sağlayacak adımlar atacağız. Van'da mavi büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi için su ürünleri yetiştiriciliği, ekoturizm ve mavi tur uygulamalarını hayata geçireceğiz. Şehrimizde sınır ötesi iş birliklerini teşvik edecek, lojistik altyapıyı güçlendirecek ve şehrimizin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü perçinleyeceğiz.

YENİ ESERLERİN FRAGMANI: Yakında zamanda ilan edeceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında; taş yünü üretim tesisi, Van Gölü kıyısında konumlanacak dalış merkezleri, aquaparklar ve kongre salonlarıyla donatılmış 5 yıldızlı otel kompleksleri ile yün ve nitelikli yün ürünleri işleme tesislerine destek sunacağız. Van'a yaptığımız hizmetler, Van'da gerçekleştirdiğimiz projeler, önümüzdeki dönemde yeni eserlerin adeta bir ön gösterimi fragmanı niteliğindedir.

YENİ MÜJDELER: Van'a kazandıracağımız yeni projelerin müjdelerini sizlerle tek tek paylaşmak istiyorum. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz, Van Gölü'nün temizliği için atılan adımlara Bakanlık olarak katkılarımızı sunuyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz, 400 Milyon Dolar finansmanlı Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında yakın zamanda "Van Gölü'nde Sintine ve Yüzey Atıkları Toplama ve Depolama Tesislerinin Kurulmasını sağlayacağız. Bütçesi 140 Milyon liranın üzerinde olan bu proje ile Van Gölündeki sintine atıkları için depolama alanı oluşturacak, Göl yüzeyinde atıkların temizlenmesini sağlayan, temiz enerji ile çalışan tekneleri hizmete alacağız.

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin yönlendirmeleriyle, İnci Kefali Balığının Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı adına Türk Patent ve Marka Kurumumuz tarafından Coğrafi İşaret olarak tescillenmesi sürecini bugün tamamlamış olduk. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, 2025 yılında yaklaşık 110 milyon lira kaynakla, "Van OSB Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Alanı Gelişiyor Projesi" ile "Van Jeotermal Sera OSB Jeotermal Sondaj Kuyuları Projesi"ni destekleyeceğiz. Bu projelerle Van OSB'de yeni tekstil fabrikaları inşa edecek, jeotermal kaynakların tarımda kullanılmasına yönelik girişimleri hızlandıracağız.Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2025 yılında "Sanat Evi ve Müzesi" ile "Çilek Serası" Projelerini, yaklaşık 20 milyon lira kaynak ile destekleyeceğiz. Bu projelerle kuracağımız yeni çilek seralarıyla çiftçilerimizin gelir seviyesini artıracağız, savat işlemeciliğini yaşatıp geliştirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Ayrıca, bu yıl içinde DAP İdaresi vasıtasıyla, 4 yeni projeye; tarım, eğitim ve kültür başlıklarında 11 milyon lira destek sağlayacağız Bu projeler hayata geçtiğinde; tarımsal makine parklarını güçlendirmiş, ceviz üretimini desteklemiş ve 3 adet kütüphaneyi daha Van'a kazandırmış olacağız.