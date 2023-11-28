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Bakan Kacır: Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir Türkiye için her sektörde daha fazla çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çağın gereklerini karşılayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, 'Türkiye'nin istikrarlı büyüme trendini sürdürmek için dijital dönüşüm en önemli başlıklardan biri. Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir Türkiye için sanayi ve teknoloji başta olmak üzere her sektörde daha fazla çalışıyoruz.' dedi.

AA28 Kasım 2023 Salı 13:21 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir Türkiye için her sektörde daha fazla çalışıyoruz
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri", Bakan Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri istikametinde çalışmalarını sürdürdüklerinin ve bu çalışmalarla yeni teknolojileri geliştiren ülke olma ideallerine adım adım yaklaştıklarının altını çizdi.

Bu doğrultuda paradigma değişimlerini yakalayan, çağın gereklerini karşılayan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin istikrarlı büyüme trendini sürdürmek için dijital dönüşüm en önemli başlıklardan biri. Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir Türkiye için sanayi ve teknoloji başta olmak üzere her sektörde daha fazla çalışıyoruz. Düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan adım adım orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Sanayi ve teknoloji gelişim yolculuğumuz devam ederken, istikrarlı büyüme trendimizi sürdürmemiz için dijital dönüşüm önemli kritik başlıklarımızdan."

Törende ayrıca deprem bölgesindeki kadınlar tarafından el emeğiyle yapılan ödüller Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak sahiplerine verildi. 5 kategoride 33 ödülün verildiği yarışmada, ödül almaya hak kazanan projeler iki aşamada belirlendi.

Projeler ilk aşamada, alanında uzman kişilerden oluşan teknik komite tarafından ön elemeden geçti. İkinci aşamada ise halk oylaması ve jüri değerlendirmesiyle ile ödül sahipleri belirlendi. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle bugüne kadar en çok başvuru yapan ve ödül alan 6 MESS üyesi şirkete İSG 100. yıl özel ödülü verildi.

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