İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2299
  • EURO
    34,9116
  • ALTIN
    2468.67
  • BIST100
    10899.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nda (SBF) Bosna Hersekli bakanlarla görüştü.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Bakan Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü
ABONE OL

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Parlamento Binası'nda düzenlenen forumun açılışına katılan Kacır, daha sonra Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü.

Konakovic, görüşmede Kacır'a foruma katıldığı için teşekkür etti. Görüşmede, bilim ve teknoloji alanında yapılması planlanan işbirlikleri ve teknoloji girişimciliğinin artırılması konuları ele alındı.

Bakan Kacır, dost ve kardeş olarak gördükleri Bosna Hersek ile AR-GE, teknoloji, start-up, girişimcilik ekosistemi, dijtal dönüşüm alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kacır, daha sonra Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Edin Forto ve Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Dubravka Bosnjak ile görüştü.

Daha sonra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Stasa Kosarac'ı ziyaret eden Kacır, ayrıca Bosna Bank International (BBI) Üst Yöneticisi (CEO) Alek Bakalovic ve Dubai Islamic Bank (DIB) Group CEO'su Adnan Chilwan ile görüştü.

Görüşmelerde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.

BAKAN KACIR'DAN IUS'A ZİYARET

Saraybosna'daki programları çerçevesinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesine (IUS) de ziyarette bulunan Bakan Kacır'ı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Yıldırım karşıladı.

Üniversitedeki atölyeleri ve derslikleri gezen Kacır, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra okuldaki Türk öğrencilerle buluşan Bakan Kacır, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, IUS'nin ardından bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

  • Bakan Kacır
  • Saraybosna
  • forum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.